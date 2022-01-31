Рада Безпеки ООН збереться через ситуацію навколо України 18 лютого

Засідання Ради Безпеки ООН через загрозу вторгнення Росії до України заплановане на 18 лютого.

Відповідне рішення було ухвалено під час процедурного голосування.

За проведення голосування були 10 країн, проти — Росія та Китай, три країни утрималися.

Зазначимо, проведення засідання ініціювали США, проте Росія виступала проти. У зв’язку з цим було проведене процедурне голосування. Для ухвалення рішення на користь проведення засідання мали висловитися щонайменше 9 членів Ради Безпеки (загалом їх 15).