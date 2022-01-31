Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг Украины. Угрозы России осудили, но РФ просит «не нагнетать панику»

Совет Безопасности ООН провел срочное заседание, на котором обсудил угрозу вторжения войск России в Украину и скопление сил в Беларуси. Глава миссии США Линда Томас-Гринфилд призвала Россию «выбрать путь демократии» и не войны. Она отметила, что сейчас политика России — это шантаж и угрозы войны, которая принесет ужасные последствия всему региону. Она отметила, что РФ перебросила в Беларусь около пяти тысяч военных, баллистические ракеты, специальные силы и противовоздушные батареи. К февралю — началу военных учений — российских военных в Беларуси может быть уже 30 тысяч.

Постоянный представитель Франции Николя де Ривьер заявил, что если Россия не выберет путь диалога, то ответ будет мощным и объединенным. «Любое новое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами и вместе со своими партнерами готовы реагировать», — сказал он.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Россия продолжает накапливать войска вокруг украинского государства. По его словам, вблизи границ и в Крыму сосредоточено около 112 тысяч российских военных, а вместе с морским и авиационным компонентами их численность достигает 130 тысяч. Он призвал мировое сообщество показать России бесперспективность военной агрессии и призвал страны не верить манипулятивным заявлениям РФ. Реакция России Представитель России при ООН Василий Небензя, который покинул заседание перед выступлением Кислицы под предлогом встречи с генсеком, назвал опасения стран «надуманными» и просил «не нагнетать панику». Небензя заявил, что его страна «не понимает, почему нам нужно это обсуждение и почему мы здесь собрались». Он повторил заявления главы МИД РФ об «отсутствии планов вторжения» и обвинил в провокации эскалации Украину и Запад.