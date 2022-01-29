«Елемент психологічної війни». Міноборони спростувало стягування Росією до кордону матеріалів для допомоги пораненим

Міністерство оборони України спростувало інформацію про стягування Росією до кордону запасів крові та медичних матеріалів, які використовуються для надання допомоги пораненим.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
«Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни», — написала вона. За її словами, мета такої інформації — поширити паніку і страх в українському суспільстві.
Напередодні агентство Reuters повідомило, що Росія звозить до кордонів України запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим.
На думку трьох американських колишніх та чинних посадовців, це є ще одним ключовим показником готовності Москви вторгнутися на територію України. Джерела відмовилися уточнити, коли саме США виявили постачання крові формуванням поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це сталося «протягом останніх тижнів».
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.
- Разом з тим у суботу, 29 січня, командування Західного військового округу заявило, що його війська завершили перевірку боєготовності й повертаються до місць постійної дислокації.