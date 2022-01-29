«Елемент психологічної війни». Міноборони спростувало стягування Росією до кордону матеріалів для допомоги пораненим

Міністерство оборони України спростувало інформацію про стягування Росією до кордону запасів крові та медичних матеріалів, які використовуються для надання допомоги пораненим.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Зараз інтернетом шириться інформація з посиланням на анонімні джерела про те, що Росія нібито спрямувала запаси крові та інші медичні матеріали для поранених до українського кордону. Ця інформація не відповідає дійсності. Такі «новини» є елементом інформаційно-психологічної війни», — написала вона. За її словами, мета такої інформації — поширити паніку і страх в українському суспільстві.

Напередодні агентство Reuters повідомило, що Росія звозить до кордонів України запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим.