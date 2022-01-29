«Элемент психологической войны». Минобороны опровергло стягивание Россией к границе материалов для помощи раненым

Министерство обороны Украины опровергло информацию о стягивании Россией к границе запасов крови и медицинских материалов, используемых для оказания помощи раненым.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Сейчас в интернете распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны», – написала она. По ее словам, цель такой информации — распространить панику и страх в украинском обществе.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия свозит к границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым.