Совсем недавно все готовились к войне, теперь о нападении России на Украину говорят меньше. Большой войны не будет? Не совсем так. Хроника событий последних двух недель

20 января

Минфин США объявил о санкциях против депутатов ОПзЖ Тараса Козака и Олега Волошина, а также бывшего депутата-регионала Владимира Олейника и замсекретаря СНБО времен президентства Виктора Януковича Владимира Сивковича за «содействие России в дестабилизации Украины».

По версии Минфина, эти четыре человека вовлечены в управляемую российским правительством деятельность по дестабилизации Украины.

21 января

В Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова. Они продолжались полтора часа, хотя на встречу выделяли два. США пообещали на неделе с 24 по 30 января предоставить России письменный ответ на ультиматумы безопасности Кремля. А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что игнорирование требований Москвы будет иметь самые серьезные последствия.

Блинкен заявил, что пересечение украинской границы хотябы одним российским военным будет для США означать нападение на Украину и повлечет соответствующие санкции. То же самое позднее заявил и президент США Джо Байден.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Запад должен уже ввести санкции против России, а не ждать возможного вторжения в Украину.

22 января

Германия не позволила Эстонии отправить Украине летальное оружие. Эстония спрашивала разрешения, потому что оружие было изготовлено в Германии. В Германии все объяснили политикой «непоставки оружия в конфликтные регионы», которой они придерживаются длительное время. В самой же Эстонии надеются, что получат разрешение.

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что оккупированный Россией Крым никогда не вернется в состав Украины, а Украине не место в НАТО из-за того, что Россия оккупировала часть ее территории. После этого начался скандал, генерал подал в отставку.

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах

23 января

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Россия в результате вторжения планирует установить в Украине пророссийский режим с экс-депутатом Евгением Мураевым во главе. Кроме того, по информации Великобритании, российские спецслужбы поддерживали связи с экс-премьер-министром Николаем Азаровым, первым вице-премьер-министром (с 2012 по 2014 год) Сергеем Арбузовым, экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Клюевым и бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем.

США передали Украине одноразовые ручные гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (SMAW-D).

24 января

Госдепартамент США приказал семьям дипломатов и сотрудников посольства эвакуироваться из Украины. Сотрудникам посольства позволили это делать по желанию. Гражданам США, которые находятся в Украине, также рекомендовали покинуть страну. Часть своих сотрудников решили отозвать Британия и Австралия.

Страны НАТО перевели силы в состояние готовности и направили дополнительные корабли и истребители в места развертывания в Восточной Европе. Таким образом Альянс планировал усилить сдерживание и оборону союзников, поскольку Россия продолжала наращивать свое военное присутствие в Украине и вокруг нее.

Россия вывела в Балтийское море на якобы плановые учения 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

25 января

Канада, США, Великобритания, Швейцария и Швеция в конце января пообещали создать фонд помощи Украине. Его наполнят до £35 миллионов ($47 млн) в течение трех лет.

Нидерланды и Канада разрешили сотрудникам своих посольств в Украине и членам их семей покинуть страну на фоне опасений относительно военного вторжения России.

Зеленский выступил со своим первым «успокаивающим» видеообращением и призвал украинцев не паниковать. Он назвал частичную эвакуацию некоторыми странами своих дипломатов «тонкостями сложной дипломатической игры». Отдельно Зеленский призвал украинцев не верить слухам и фейкам, заверив, что Украине хватит сил пресечь все попытки дестабилизации.

26 января

Власти США пообещали официальному Минску серьезные последствия в случае вторжения войск России в Украину с территории Беларуси. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс Getty Images / «Бабель»

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что угрозы США ввести санкции против российских чиновников и заморозить их активы безболезненны, но политически «деструктивны», а сам Путин хранит свою зарплату и деньги в банке «Россия».

Германия пообещала поставить Украине в качестве военной помощи пять тысяч шлемов, сообщила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт. Она назвала такую военную помощь «четким сигналом» того, что Германия на стороне Украины перед лицом угрозы со стороны войск России. Из-за этого Германия стала объектом насмешек для американских комиков.

Первый зампред Совета Федерации России Андрей Турчак заявил, что Москва должна поставить отдельные виды вооружений боевикам «ЛНР» и «ДНР».

Замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что США пока не могут предоставить Украине План действий для членства в НАТО. Сначала Украина должна провести земельную реформу, побороть коррупцию, поддерживать демократию и демократические институты. По информации Шерман, Россия может применить военную силу против Украины сейчас или в середине февраля.

Австралия пообещала увеличить экспорт природного газа в Европу в случае его дефицита из-за угрозы вторжения России в Украину, заявил министр природных ресурсов Австралии Кит Питт.

США передали Кремлю письменный ответ на требования по нерасширению НАТО на восток. Ответ скоординирован с Украиной и Европой, заявил госсекретарь США Блинкен. Свой отдельный ответ на требования России передали и из НАТО. России надлежит отозвать свои войска из Украины, Грузии и Молдовы, где они размещаются без согласия этих стран. Все страны должны конструктивно взаимодействовать, в том числе в рамках «нормандского формата», заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В Париже прошла 8-часовая встреча советников «нормандской четверки». Договорились договариваться.

27 января

Канада пообещала предоставить Украине нелетальное оборудование, помочь противостоять кибератакам и поделиться разведывательными данными. Также Канада выделит Украине $39,5 млн гуманитарной помощи.

Китай призвал США и НАТО учитывать требования РФ о «гарантиях безопасности» и воспринимать их серьезно. Китай также считает, что вопрос безопасности Европы, в частности Украины, перед лицом агрессии России лежит в соблюдении Минских соглашений. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И госсекретарю США Энтони Блинкену во время телефонного разговора.

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден в третий раз за последние два месяца провели телефонный разговор. После него в американских СМИ поползли слухи о разногласиях сторон и о том, что Байден говорил о неизбежности нападения России. В Белом доме и Офисе президента это опровергли. А CNN сообщила, что Зеленский попросил Байдена не распространять слишком негативные прогнозы, указав на экономические последствия паники в Украине. В США и Украине это тоже опровергли.

28 января

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес объединить усилия и отстоять суверенитет Украины ввиду угрозы военного вторжения России.

Миллиардер Ричард Брэнсон Getty Images / «Бабель»

Путин пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России о нерасширении на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и о возвращении военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года. Об этом он сказал президенту Франции Эмманюэлю Макрону по телефону.

Зеленский дал большую пресс-конференцию для зарубежных СМИ. Он раскритиковал информационную панику по поводу возможной эскалации, отметив, что от этого страдает экономика Украины. Он заявил что не преуменьшает угрозу вторжения, чтобы сохранить экономическую стабильность страны. Зеленский также заявил, что разногласий с Байденом у него нет.

Поздно вечером агентство Reuters сообщило, что Россия свозит к границе с Украиной запасы крови и другие медицинские материалы, которые используются для оказания помощи раненым. Эту новость на следующий день опровергли в Минобороны Украины.

29 января

США планируют направить небольшое количество американских военных в Восточную Европу в «ближайшей перспективе» — на фоне опасений по поводу возможного российского вторжения, заявил президент США Джо Байден.

Венгрия отказалась размещать у себя дополнительные силы НАТО на фоне угрозы российского вторжения в Украину. По оценкам венгерской армии, передислокация российских войск вдоль границы с Украиной не свидетельствует о том, что Россия хочет напасть на Украину.

31 января

Россия заявила об окончании военных учений в Черном море. В них принимали участие 20 боевых кораблей Черноморского флота РФ разного класса: фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли, ракетные катера, десантные корабли и корабли противоминной обороны. Они вернулись на оккупированную Крымскую и Новороссийскую военно-морские базы.

Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США подготовили санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Их введут в случае вторжения РФ в Украину. И они будут касаться российских чиновников, топ-менеджеров и членов советов директоров госкомпаний. Эти санкции могут отрезать их и их семьи от международной финансовой системы, они не смогут хранить деньги в западных банках, а их дети не смогут учиться в западных университетах.

Совбез ООН обсудил ситуацию вокруг Украины. Глава миссии США Линда Томас-Гринфилд заявила, что к февралю — началу военных учений — российских военных в Беларуси может быть уже 30 тысяч. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что Россия продолжает накапливать войска вокруг украинского государства. По его словам, вблизи границ и в Крыму сосредоточено около 112 тысяч российских военных, а вместе с морским и авиационным компонентами их численность достигает 130 тысяч. РФ просит «не нагнетать панику».

1 февраля

В Киев приехал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он заявил, что Великобритания предоставит Украине дополнительно £88 миллионов (около $119 миллионов) в поддержку энергонезависимости от России. Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина.

Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон во время его визита в Украину president.gov.ua

Правительство Польши решило передать Украине ПЗРК Grom и беспилотники, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий перед вылетом в Украину.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Россию с визитом и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Депутаты Европарламента раскритиковали действия Орбана — он ставит под угрозу единство Евросоюза перед российской военной эскалацией. Депутат Европарламента от Венгрии Мартон Деньдьеши подчеркнул, что подобные переговоры «граничат с государственной изменой».

Путин встречается с премьером Венгрии Орбаном kremlin.ru

Чехия пообещала бесплатно передать Украине артиллерийские боеприпасы на фоне угрозы вторжения России.

2 февраля

В Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. Российские и беларусские военные приступили к боевому слаживанию — к тактической подготовке и тренировкам подразделений. Второй этап учений стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что в конце января по территории России начали перемещать войска и технику Росгвардии, часть из них направили в оккупированный Крым и Курск, который находится в 110 километрах от границы с Украиной.

Германия наконец-то запретила вещание кремлевского канала Russia Today. В Госдуме России жалуются на «недружественный шаг».

Международный валютный фонд (МВФ) готов помочь странам, которые могут пострадать от санкций, запланированных Западом на случай вторжения России в Украину.

Путин обвинил Украину в «хроническом саботаже Минских договоренностей», а также посетовал, что НАТО не готово «адекватно реагировать на обоснованные российские беспокойства». Об этом он сказал в телефонном разговоре с Борисом Джонсоном, после его возвращения из Украины.

3 февраля

В Белом доме сообщили, что больше не будут называть вторжение России в Украину «неизбежным». «Мы прекратили использовать [это слово], потому что я думаю, это послало сигнал, который мы не собирались посылать — как будто мы знаем, что президент Путин принял решение», — объяснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прилетел в Киев с визитом и подписал соглашение — теперь беспилотные летательные аппараты Bayraktar будут выпускаться в Украине, для этого у нас создадут новый завод.

Россия в ответ на запрет вещания кремлевского канала Russia Today заявила, что прекратит работу Deutsche Welle на территории РФ.

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган president.gov.ua

Пентагон заявил, что Россия планирует снять сфабрикованный пропагандистский ролик якобы нападения украинских сил на российскую территорию или на «русскоязычное население», вероятно, Донбасса. Это может быть фейковое видео теракта или атаки на людей, которое будет использовано как предлог для вторжения. Вероятно, в нем будут фигурировать «трупы и актеры, изображающие скорбящих людей, а также кадры разрушенных объектов или боевой техники». Скорее всего, это будут кадры инсценированного взрыва. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил в ответ: «Это не первое подобное обещание. Ранее похожие тоже озвучивались. Но так ничего и не выходило».

4 февраля

Германия так и не направила письменного подтверждения о передаче пяти тысяч обещанных военных защитных шлемов, заявил Министр обороны Украины Алексей Резников. Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заверила, что документ готовится и вскоре будет передан в Киев.

Евросоюз согласовал пакет финансовых и экономических санкций против России на случай вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский согласился встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Турции, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Спикер Кремля Дмитрий Песков не исключил возможности этой встречи: «Никто не исключает этого. Президент [России] заявлял, что он готов встречаться ради дела с кем угодно, но для этого необходимо понимание, что будет на выходе и что будет обсуждаться. Такого понимания пока нет».

5 февраля

Американское агентство Bloomberg сообщило о начале вторжения России в Украину, заголовок материала был такой: «Россия вторглась в Украину». Новость быстро сняли, и позднее агентство пояснило, что это была ошибка: журналисты готовят заголовки для многих сценариев, и этот опубликовали случайно.

Американские военные и разведка считают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с применением средств доставки ядерного оружия — как сигнал для НАТО не вмешиваться, если Путин решит атаковать Украину, сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США.

В материале отмечено, что Россия обычно проводит такие учения осенью, а не зимой. В США считают, что оптимальным временем для российского вторжения будет середина февраля — конец марта, пишет FT.

Россия анонсировала на 11 февраля военные учения со стрельбами танков и артиллерии в 50 км от украинской границы. Учения пройдут в Ростовской области на полигоне «Кузьминский».

6 февраля

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко угрожает, что Минск будет совместно с Россией воевать против Украины, если украинская армия начнет активные боевые действия на Донбассе.