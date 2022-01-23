МИД Великобритании: Россия планирует поставить в Киеве «пророссийского лидера» и рассматривает для этого кандидатуру экс-нардепа Мураева

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что у Британия есть информация о том, что Россия в результате вторжения планирует установить в Украине пророссийский режим, который может возглавить бывший нардеп Евгений Мураев.

Об этом говорится в заявлении МИД.

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство стремится поставить в Киеве пророссийского лидера, рассматривая возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев», — говорится в заявлении.

Также МИД Великобритании отмечает, что располагает информацией о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в частности: экс-премьер-министром Николаем Азаровым, первым вице-премьер-министром (с 2012 по 2014 год) Сергеем Арбузовым, экс-главой Администрации президента Януковича Андреем Клюевым и бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владимиром Сивковичем.

«У некоторых из них налажены контакты с российскими разведчиками, которые сейчас участвуют в планировании нападения на Украину», — отметили в МИД.