МЗС Великої Британії: Росія планує поставити у Києві «проросійського лідера» і розглядає для цього кандидатуру екснардепа Мураєва

Міністр іноземних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Британія має інформацію про те, що Росія внаслідок вторгнення планує встановити в Україні проросійський режим, який може очолити колишній нардеп Євгеній Мураєв.

Про це йдеться у заяві МЗС.

«У нас є інформація, яка вказує на те, що російський уряд прагне поставити у Києві проросійського лідера, розглядаючи можливість вторгнення та окупації України. Як потенційний кандидат розглядається колишній народний депутат України Євген Мураєв», — йдеться у заяві.

Також МЗС Великої Британії зазначає, що має інформацію про те, що російські спецслужби підтримують звʼязки з багатьма колишніми українськими політиками, зокрема: експремʼєр-міністром Миколою Азаровим, першим віцепремʼєр-міністром (з 2012 по 2014 рік) Сергієм Арбузовим, ексглавою Адміністрації президента Януковича Андрієм Клюєвим та колишнім заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Володимиром Сівковичем.

«Деякі з них мають контакти з російськими розвідниками, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну», — зазначили у МЗС.

Міністр закордонних справ Ліз Трасс додала, що опублікована сьогодні інформація «проливає світло на масштаби російської діяльності, спрямованої на підрив України, та дає уявлення про мислення Кремля».

Трасс закликала Росію знизити ескалацію та попередила про наслідки за можливе вторгнення в Україну. «Позиція Великої Британії щодо України також зрозуміла. Ми беззастережно підтримуємо його суверенітет та територіальну цілісність у межах його міжнародно визнаних кордонів, включаючи Крим. Україна — незалежна, суверенна країна», — додала вона.

Американський телеканал CNN з посиланням на джерело в американській розвідці, підтвердило, що США мають такі ж докази, як і Велика Британія стосовно планів Кремля.