Сотрудникам посольства Нидерландов разрешили покинуть Украину

Нидерланды разрешили сотрудникам своего посольства в Украине и членам их семей покинуть страну на фоне опасений относительно военного вторжения России.
Об этом сообщает телеканал NOS.
«Это огромная дилемма, потому что не хочется уходить преждевременно, так как это потенциально способствует нестабильности. Но не хочется уходить и слишком поздно, потому что не хотим подвергать их опасности. Особенно после того, что мы видели в Афганистане», — заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра.
Издание также сообщает, что нидерландская авиакомпания KLM сейчас не разрешает своим бортпроводникам ночевать в Украине из-за нарастающей напряженности.
Власти Канады также обновили рекомендации в области безопасности для своих граждан и призвали их не посещать Украину без острой необходимости из-за ситуации с возможным российским вторжением.
- В настоящее время возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.
- Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.