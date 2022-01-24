Только четыре страны рекомендовали дипломатам покинуть Украину. Остальные 125 представительств работают в штатном режиме

Европейский Союз и страны НАТО не считают нужным сейчас проводить эвакуацию своих представителей, работающих в Украине.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Брюссель «не имеет конкретных причин» для эвакуации дипломатического персонала из Киева, поэтому такое решение не принимали.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией, однако Альянс также не принимал никаких решений по эвакуации сотрудников, работающих в учреждениях НАТО в Киеве.

По данным МИДа, на территории Украины находится 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций.

По состоянию на 24 января только четыре государства уведомили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать количество персонала.

«Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это настоящее проявление солидарности с Украиной», — написали в МИД.