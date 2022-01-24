Премьер-министр Денис Шмыгаль: На фоне политической ситуации угроз украинской экономике нет

Угроз функционированию украинской экономики нет, кроме информационного, а особенно дезинформационного давления. Других факторов, которые могут нанести дестабилизацию национальной экономике на сегодня нет.
Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам заседания СНБО 24 января.
Он добавил, что сейчас в Украине самый высокий уровень золотовалютных резервов — более 30 миллиардов долларов.
Также, по его словам, правительство ожидает, что Международный валютный фонд пересмотрит программу для Украины, вероятно, это может произойти в феврале этого года.
Перед этим секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что сейчас нет никаких причин для паники в Украине.
«Я хотел бы обратиться ко всем вам, друзьям и коллегам, немного уменьшить то напряжение, которое на сегодняшний день существует. Сложившаяся ситуация для нас вполне понятна. Нет на сегодняшний день никаких причин для того, чтобы мы с вами паниковали», — подчеркнул Данилов.
- Россия стянула к границам Украины войска, западные СМИ сообщают, что в масштабном вторжении могут участвовать до 175 тысяч российских военных. Также Россия усиливает группировку боевиков «ЛНР» и «ДНР».
- Кремль требует гарантий нерасширения НАТО на восток Европы, сокращения количества военных учений, отказа от принятия Украины в НАТО и неразмещения ракет на ее территории. НАТО и США на такие уступки идти не готовы. Недавние переговоры с Россией ни к чему не привели, поэтому США увеличили военную помощь Украине.