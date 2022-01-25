Співробітникам посольства Нідерландів дозволили залишити Україну

«Це величезна дилема, тому що не хочеться йти передчасно, оскільки це потенційно сприяє нестабільності. Але не хочеться йти й занадто пізно, тому що не хочеться наражати на небезпеку наш народ. Особливо після того, що ми бачили в Афганістані», — заявив міністр закордонних справ Вопке Хукстра.

Нідерланди дозволили співробітникам свого посольства в Україні та членам їхніх родин залишити країну на тлі побоювань щодо військового вторгнення Росії.

Видання також повідомляє, що нідерландська авіакомпанія KLM зараз не дозволяє своїм бортпровідникам ночувати в Україні через напруженість, яка наростає.

Влада Канади також оновила рекомендації в галузі безпеки для своїх громадян і закликала їх не відвідувати Україну без гострої потреби через ситуацію з можливим російським вторгненням.