Евросоюз согласовал пакет финансовых и экономических санкций против России на случай вторжения в Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому изданию Handelsblatt заявила, что Евросоюз закончил подготовку «значительного и всеобъемлющего пакета финансовых и экономических санкций» против России. Ограничения введут в случае нового вторжения РФ на территорию Украины.
По словам фон дер Ляйен, в перечень санкций вошло закрытие доступа России к иностранному капиталу и введение экспортного контроля, особенно в отношении высокотехнологичных товаров. Также ограничения могут ввести в отношении техники, которую Россия не может быстро заменить, в частности речь идет об отраслях искусственного интеллекта, вооружений, о квантовых компьютерах, лазерах и космической отрасли.
Среди прочего санкционный пакет предусматривает ограничительные меры касательно газопровода «Северный поток — 2» — его запуск будет зависеть от дальнейшего поведения России.
Глава Еврокомиссии также не исключила введение персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина, его окружения и близких к Кремлю олигархов.
- До 10 февраля Великобритания подготовит новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- При этом ранее в американском Минфине отмечали, что санкции будут вводить с учетом минимизации побочных эффектов для США.
- В Кремле заявили, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения против банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.