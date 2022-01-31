Великобритания к 10 февраля подготовит новые санкции против России на случай вторжения в Украину

Великобритания к 10 февраля подготовит новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину.
Об этом во время выступления в британском парламенте заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает Reuters.
«Этот пакет санкций, который мы разрабатываем в законодательном порядке, будет готов к 10 февраля, поэтому мы сможем вводить широкомасштабные санкции в разных категориях, действительно затрагивающих кого-либо, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российским властям», — сказала она.
Также Трасс уточнила, что благодаря расширению режима санкций «те, кто разделяет ответственность за агрессивные и дестабилизационные действия Кремля, понесут тяжелые потери», цитирует BBC.
«Их активы в Великобритании будут заморожены. Никакие британские предприятия или частные лица не смогут заключить с ними соглашения. И если они попытаются въехать в Великобританию, их вернут обратно. Тем, кто находится в Кремле и вокруг него, негде будет укрыться», — добавила глава британского МИДа.
- Возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали возле границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- Европейский Союз также предупредил Россию о санкциях, кроме того, ищет альтернативных поставщиков газа.