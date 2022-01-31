Великобритания к 10 февраля подготовит новые санкции против России на случай вторжения в Украину

Великобритания к 10 февраля подготовит новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину.

Об этом во время выступления в британском парламенте заявила министр иностранных дел Лиз Трасс, сообщает Reuters.

«Этот пакет санкций, который мы разрабатываем в законодательном порядке, будет готов к 10 февраля, поэтому мы сможем вводить широкомасштабные санкции в разных категориях, действительно затрагивающих кого-либо, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российским властям», — сказала она.