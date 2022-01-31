Велика Британія до 10 лютого підготує нові санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну

Велика Британія до 10 лютого підготує новий пакет санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.
Про це під час виступу в британському парламенті заявила міністр закордонних справ Ліз Трас, повідомляє Reuters.
«Цей пакет санкцій, який ми розробляємо у законодавчому порядку, буде готовий до 10 лютого, тому ми зможемо вводити широкомасштабні санкції у різних категоріях, які справді зачіпають будь-кого, хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі», — сказала вона.
Також Трас уточнила, що завдяки розширенню режиму санкцій «ті, хто поділяє відповідальність за агресивні та дестабілізаційні дії Кремля, зазнають тяжких втрат», цитує BBC.
«Їхні активи у Великій Британії будуть заморожені. Жодні британські підприємства чи приватні особи не зможуть укладати з ними угоди. І якщо вони спробують вʼїхати до Великої Британії, їх повернуть назад. Тим, хто перебуває в Кремлі і навколо нього, не буде де сховатися», — додала глава британського МЗС.
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- США за вторгнення військ Росії в Україну погрожують РФ руйнівними санкціями, які завдадуть «непоправних втрат» російській економіці. Під санкції потраплять банківський сектор, Володимир Путін, «Північний потік — 2», РФ відключать від SWIFT, а Байден обіцяв, що російські банки не зможуть працювати з доларами.
- Європейський Союз також попередив Росію про санкції, окрім цього шукає альтернативних постачальників газу.