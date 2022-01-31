Велика Британія до 10 лютого підготує нові санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну

Велика Британія до 10 лютого підготує новий пакет санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну.

Про це під час виступу в британському парламенті заявила міністр закордонних справ Ліз Трас, повідомляє Reuters.

«Цей пакет санкцій, який ми розробляємо у законодавчому порядку, буде готовий до 10 лютого, тому ми зможемо вводити широкомасштабні санкції у різних категоріях, які справді зачіпають будь-кого, хто надає стратегічну чи економічну підтримку російській владі», — сказала вона.