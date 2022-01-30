У Британії назвали «пріоритетом № 1» стримування Росії від вторгнення в Україну. Джонсон подвоїть чисельність військ у Східній Європі

За словами Трас, Лондон не виключає жодних варіантів допомоги Києву. Зокрема, це можуть бути санкції проти «будь-якої компанії, яка представляє інтерес для Кремля», або конфіскація нерухомості російських олігархів.

«Найголовніше — це захист свободи та демократії, це важливіше за нагальні фінансові проблеми», — наголосила вона.

Про це в ефірі Sky News заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трас.

Для Великої Британії зараз «пріоритетом номер один» є стримування Росії від вторгнення до України.

Також вона запевнила, що «олігархам Володимира Путіна» та російським компаніям, які «займаються підтримкою російської держави», «ніде буде сховатися».

«Це буде непросто для Росії», — сказала вона, зауваживши, що єдиний спосіб зупинити вторгнення до України — якщо російський президент Володимир Путін «зрозуміє ціну цієї дії».

Прем’єр Британії Борис Джонсон ввечері у суботу, 29 січня, заявив, що готовий подвоїти кількість британських військ, розгорнутих в Естонії, і відправити військові кораблі та літаки на східний фланг НАТО, щоб «надіслати чітке повідомлення» Москві на тлі попереджень, що Росія може вторгнутися в Україну через кілька днів, цитує The Telegraph.

Також Джонсон наказав Збройним силам Британії «підготуватися до розгортання по всій Європі» у спробі стримати напад і заспокоїти східних членів НАТО.

«Цей пакет дасть Кремлю чіткий сигнал — ми не будемо терпіти їхню дестабілізаційну діяльність, і ми завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям [ворожості] Росії. Якщо президент Путін вибере шлях кровопролиття та руйнування, це буде трагедією для Європи. Україна має бути вільною у виборі свого майбутнього», — сказав він.