В Британии назвали «приоритетом № 1» сдерживание России от вторжения в Украину. Джонсон удвоит численность войск в Восточной Европе

По словам Трасс, Лондон не исключает никаких вариантов помощи Киеву. В частности, это могут быть санкции против «любой компании, представляющей интерес для Кремля», или конфискация недвижимости российских олигархов.

«Самое главное — это защита свободы и демократии, это важнее насущных финансовых проблем», — подчеркнула она.

Об этом в эфире Sky News заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Для Великобритании сейчас «приоритетом номер один» является сдерживание России от вторжения в Украину.

Также она заверила, что «олигархам Владимира Путина» и российским компаниям, «занимающимся поддержкой российского государства», «негде будет спрятаться».

«Это будет непросто для России», — сказала она, заметив, что единственный способ остановить вторжение в Украину — если российский президент Владимир Путин «поймет цену этого действия».

Премьер Британии Борис Джонсон вечером в субботу, 29 января, заявил, что готов удвоить количество развернутых в Эстонии британских войск и отправить военные корабли и самолеты на восточный фланг НАТО, чтобы «отправить четкое сообщение» Москве на фоне предупреждений, что Россия может вторгнуться в Украину через несколько дней, цитирует The Telegraph.

Также Джонсон приказал вооруженным силам Британии «подготовиться к развертыванию по всей Европе» в попытке сдержать нападение и успокоить восточных членов НАТО.

«Этот пакет пошлет Кремлю четкий сигнал — мы не будем терпеть их дестабилизационную деятельность, и мы всегда будем стоять вместе с нашими союзниками по НАТО перед лицом [враждебности] России. Если президент Путин выберет путь кровопролития и разрушения, это будет для Европы трагедией. Украина должна быть свободна в выборе своего будущего», — сказал он.