Кремль: Санкции США против банков России спровоцируют в Украине (почему-то) «гражданскую войну»

Накануне (20 января) президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам года на должности заявил , что Россию за масштабное вторжение в Украину ждут ранее невиданные и катастрофические санкции. Отвечая на вопрос журналистов, он пояснил, что санкции против банковского сектора РФ приведут к тому, что российские банки не смогут проводить операции с долларами.

Реагируя на это, в Кремле заявили, что такой сценарий приведет к «гражданской войне» в Украине, о которой России говорит с момента вторжения на Донбасс в 2014 году.

«Все эти заявления могут способствовать дестабилизации обстановки. Они могут вселять совершенно ошибочные надежды в горячие головы некоторых представителей украинского руководства, которые [...] могут решить начать заново гражданскую войну в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока», — сказал спикер президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.