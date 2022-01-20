Кремль: Санкції США проти банків Росії спровокують в Україні (чомусь) «громадянську війну»

Напередодні (20 січня) президент США Джо Байден на пресконференції за підсумками року на посаді заявив, що на Росію за масштабне вторгнення в Україну чекають раніше небачені та катастрофічні санкції. Відповідаючи на запитання журналістів, він пояснив, що санкції проти банківського сектора РФ призведуть до того, що російські банки не зможуть проводити операції з доларами.
Реагуючи на це, у Кремлі заявили, що такий сценарій призведе до «громадянської війни» в Україні, про яку Росія говорить з моменту вторгнення на Донбас у 2014 році.
«Усі ці заяви можуть сприяти дестабілізації обстановки. Вони можуть вселяти абсолютно помилкові надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які [...] можуть вирішити розпочати заново громадянську війну у своїй країні та спробувати силовим методом вирішити проблеми південного сходу», — сказав речник президента Росії Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.
- 12 січня в Конгресі США опублікували законопроєкт про санкції проти Росії на випадок вторгнення в Україну. Там вказано чіткий перелік заходів, які можуть бути застосовані проти РФ. Під санкції потрапить банківський сектор, Путін, «Північний потік — 2», також РФ відключать від SWIFT.