Германия запретила вещание кремлевского канала Russia Today. В Госдуме России жалуются на «недружественный шаг»

Немецкий медиарегулятор запретил вещание в Германии кремлевского пропагандистского немецкоязычного телеканала RT DE (RT Deutsch).

Об этом сообщают Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Welle и Russia Today в своем Telegram-канале.

Регулятор постановил прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, поскольку частный вещатель RT DE Productions GmbH не получил лицензию, чем нарушил закон о СМИ.

У RT есть четыре недели, чтобы оспорить решение в административном суде.

В Госдуме России заявили, что решение было «политическим» и «недружественным». Депутатам предлагают принять «симметричные меры».