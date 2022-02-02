Германия запретила вещание кремлевского канала Russia Today. В Госдуме России жалуются на «недружественный шаг»

Немецкий медиарегулятор запретил вещание в Германии кремлевского пропагандистского немецкоязычного телеканала RT DE (RT Deutsch).
Об этом сообщают Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Welle и Russia Today в своем Telegram-канале.
Регулятор постановил прекратить вещание RT DE на спутнике Eutelsat, smart TV, сайте и приложении RT, поскольку частный вещатель RT DE Productions GmbH не получил лицензию, чем нарушил закон о СМИ.
У RT есть четыре недели, чтобы оспорить решение в административном суде.
В Госдуме России заявили, что решение было «политическим» и «недружественным». Депутатам предлагают принять «симметричные меры».
- Российский пропагандистский телеканал RT DE начал работу 16 декабря 2021 года и через несколько часов был забанен в YouTube за нарушения. В Германии трансляция RT запрещена, но телеканал обошел запрет через Сербию, получив лицензию там. ФРГ в ответ начала проверку.
- 22 декабря немецкий регулятор добился снятия RT DE с вещания в Германии.
- В МИД России заявили, что расценивают действия Берлина как «давление на российское СМИ и травлю». После этого глава МИД Сергей Лавров сказал, что Москва может ограничить работу немецких СМИ.