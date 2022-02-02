Німеччина заборонила мовлення кремлівського каналу Russia Today. У Держдумі Росії скаржаться на «недружній крок»

Німецький медіарегулятор заборонив мовлення у Німеччині кремлівського пропагандистського німецькомовного телеканалу RT DE (RT Deutsch).
Про це повідомляють Frankfurter Allgemeine Zeitung, Deutsche Welle і Russia Today у своєму Telegram-каналі.
Регулятор ухвалив рішення про припинення мовлення RT DE на супутнику Eutelsat, smart TV, сайті та додатку RT, оскільки приватний мовник RT DE Productions GmbH не отримав ліцензію, чим порушив закон про ЗМІ.
RT має чотири тижні, щоб оскаржити рішення в адміністративному суді.
У Держдумі Росії заявили, що рішення було «політичним» і «недружнім». Депутатам пропонують вжити «симетричних заходів».
- Російський пропагандистський телеканал RT DE розпочав роботу 16 грудня 2021 року і за кілька годин був забанений у YouTube за порушення. У Німеччині трансляція RT заборонена, але телеканал оминув заборону через Сербію, отримавши ліцензію там. ФРН у відповідь розпочала перевірку.
- 22 грудня німецький регулятор домігся зняття RT DE з мовлення в Німеччині.
- У МЗС Росії заявили, що розцінюють дії Берліна як «тиск на російське ЗМІ і цькування». Після цього голова МЗС Сергій Лавров сказав, що Москва може обмежити роботу німецьких ЗМІ.