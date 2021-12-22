Кремлевский телеканал RT DE сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора

Российский немецкоязычный пропагандистский телеканал RT DE (Russia Today) сняли с вещания в Европе по требованию немецкого регулятора.

Об этом сказано в заявлении RT.

«Немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, вещающий из студий в Москве. Действия немецкого медиарегулятора неправомерны и нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении», — заявили в RT, добавив, что считают действия регулятора незаконными и оспорят его в суде.

Также телеканал сообщил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров «допустил зеркальный ответ» Германии на отказ в вещании RT DE.