Чехия передаст Украине артиллерийские боеприпасы и предоставит медицинскую помощь ВСУ. Страны подписали соглашение

Чехия бесплатно передаст Украине артиллерийские боеприпасы на фоне угрозы вторжения России.
Соответствующее соглашение 1 февраля подписали заместитель чешского министра обороны Даниэль Блажковец и главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный.
Также Чехия предоставит медицинскую помощь Вооруженным силам Украины.
Напомним, ранее чешские СМИ сообщали, что речь идет о 4 тысячах артиллерийских снарядов, а общая стоимость помощи — 37 миллионов чешских крон (€1,5 миллиона).
Кроме того, Чехия может отправить в Украину символический контингент военных, если получит соответствующий запрос. Также готовы принять украинцев в случае эвакуации.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь — вооружение. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии вскоре передадут Javelin и ПЗРК Stinger.
- 1 февраля в Киев прибыл шестой американский самолет с военной помощью для Украины. На его борту было 84 тонны боеприпасов. Ранее передали оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. В общей сложности США уже поставили в Украину почти 500 тонн оборонного вооружения.