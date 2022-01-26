Чехия передаст Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов

Власти Чехии решили передать Украине 4 тысячи артиллерийских снарядов на фоне возможного вторжения войск России.
Об этом пишет чешское издание Denik N.
Соответствующее решение в среду приняло правительство Чехии. Общая стоимость помощи составит 37 миллионов чешских крон (€1,5 миллиона).
«Мы давно развиваем сотрудничество с Украиной и поддерживаем ее путь к демократии. В нашем распоряжении достаточно широкий спектр вариантов — от политической и дипломатической поддержки до конкретных шагов, таких как передача боеприпасов, что я считаю важным жестом солидарности», — сказала министр обороны страны Яна Чернохова.
Накануне стало известно, что Чехия рассмотрит вопрос об отправке в Украину символического контингента военных, если получит соответствующий запрос. Также там готовы принять украинцев в случае эвакуации.
- Перед этим противотанковое оружие передала Великобритания. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.
- 25 января в Украину прибыла военная помощь США, которая включает 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin. В общей сложности прибыло 79 тонн военной помощи для Вооруженных сил Украины.