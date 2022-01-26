Чехія передасть Україні 4 тисячі артилерійських снарядів

Влада Чехії вирішила передати Україні 4 тисячі артилерійських снарядів на тлі можливого вторгнення військ Росії.

Про це пише чеське видання Denik N.

Відповідне рішення в середу ухвалив уряд країни. Загальна вартість допомоги становитиме 37 мільйонів чеських крон (€1,5 мільйона).

«Ми давно розвиваємо співпрацю з Україною та підтримуємо її шлях до демократії. У нашому розпорядженні широкий спектр варіантів — від політичної та дипломатичної підтримки до конкретних кроків, таких як передача боєприпасів, що я вважаю за важливий жест солідарності», — сказала міністр оборони країни Яна Чорнохова.