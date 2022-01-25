Чехія розгляне питання відправки своїх військових до України, якщо отримає запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації

Чехія розгляне питання відправки до України символічного контингенту військових, якщо отримає відповідний запит. Також там готові прийняти українців у разі евакуації.
Про це заявила міністр оборони Яна Чернохова в інтерв’ю Denik N.
«Щодо наших військових, нас ще ніхто не запитував. Якщо надійде запит, ми його розглянемо», — пояснила вона.
Також вона підтвердила інформацію про постачання в Україну артилерійських снарядів. Крім того, Чехія готова прийняти українців, якщо їм доведеться евакуюватися у разі бойових дій.
«Це дуже близька нам країна, тут живе велика українська громада, і якщо вона поїде додому, ми це теж відчуємо. З іншого боку, якщо у них буде потреба відправити деяких жінок і дітей у безпечне місце у разі конфлікту, Чеська Республіка також повинна співпрацювати в цьому відношенні», — сказала Чернохова.
- Уряд Чехії планує надати Україні артилерійські снаряди. Відповідні пропозиції готує Міністерство оборони. Допомогу Україні надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Напередодні протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.