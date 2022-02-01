В Киеве приземлился шестой борт с военной помощью США. Украина уже получила 500 тонн оборонного вооружения

В Украину прибыл шестой американский самолет с военной помощью для Украины. На его борту находятся 84 тонны боеприпасов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, США поставили в Украину уже почти 500 тонн оборонного вооружения и это еще не все.

«Не прошло и дня, как мы уже начали разгружать шестую «птицу» от наших друзей из США. 84 тонны боеприпасов прибыли в Киев!» – отметил Резников.

Пятая партия военной помощи из США прибыла вчера ночью. На борту также было 84 тонны боеприпасов.