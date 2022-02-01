В Киеве приземлился шестой борт с военной помощью США. Украина уже получила 500 тонн оборонного вооружения

В Украину прибыл шестой американский самолет с военной помощью для Украины. На его борту находятся 84 тонны боеприпасов.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, США поставили в Украину уже почти 500 тонн оборонного вооружения и это еще не все.
«Не прошло и дня, как мы уже начали разгружать шестую «птицу» от наших друзей из США. 84 тонны боеприпасов прибыли в Киев!» – отметил Резников.
Пятая партия военной помощи из США прибыла вчера ночью. На борту также было 84 тонны боеприпасов.
- Помощь Украине США оказывают на фоне возможного вторжения войск России. Первый самолет с новой партией американской помощи прибыл в Украину в ночь на 22 января. Среди 90 тонн оружия и боеприпасов были Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D. После этого были еще три самолета — 23 января, 25 января и 28 января.
- Ранее противотанковое оружие передала Британия. Также оружие планируют передать страны Балтии — речь идет о Javelin и Stinger.
- 15 декабря 2021 года Сенат США принял оборонный бюджет, предусматривающий выделение Украине $300 миллионов военной помощи. В прошлом году Украина получила от США помощь в виде боеприпасов, вооружения, медоборудования, катеров и прочего. В МИД Украины сообщили, что материально-техническая помощь украинской стороне составляет более 130 миллионов долларов.