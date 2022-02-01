У Києві приземлився шостий борт з військовою допомогою США. Україна вже отримала 500 тонн оборонного озброєння

В Україну прибув шостий американський літак із військовою допомогою для України. На його борту перебуває 84 тонни боєприпасів.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

За його словами США поставили в Україну вже майже 500 тонн оборонного озброєння і це ще не все.

«Не минуло й дня, як ми вже почали розвантажувати шостого «птаха» від наших друзів із США. 84 тонни боєприпасів прибули до Києва!» — зазначив Резніков.

Пʼята партія військової допомоги із США прибула вчора вночі. На борту також було 84 тонни боєприпасів.