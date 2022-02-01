У Києві приземлився шостий борт з військовою допомогою США. Україна вже отримала 500 тонн оборонного озброєння

В Україну прибув шостий американський літак із військовою допомогою для України. На його борту перебуває 84 тонни боєприпасів.
Про це повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.
За його словами США поставили в Україну вже майже 500 тонн оборонного озброєння і це ще не все.
«Не минуло й дня, як ми вже почали розвантажувати шостого «птаха» від наших друзів із США. 84 тонни боєприпасів прибули до Києва!» — зазначив Резніков.
Пʼята партія військової допомоги із США прибула вчора вночі. На борту також було 84 тонни боєприпасів.
- Допомогу Україні США надають на тлі можливого вторгнення військ Росії. Перший літак з новою партією американської допомоги прибув в Україну у ніч проти 22 січня. Серед 90 тонн зброї та боєприпасів у ньому були Javelin та одноразові реактивні гранатомети SMAW-D. Після цього були ще три літаки — 23 січня, 25 січня та 28 січня.
- Раніше протитанкову зброю передала Британія. Також зброю планують передати країни Балтії — йдеться про Javelin і Stinger.
- 15 грудня 2021 року Сенат США ухвалив оборонний бюджет, який передбачає виділення Україні $300 мільйонів військової допомоги. Торік Україна отримала від США допомогу у вигляді боєприпасів, озброєння, медобладнання, катерів тощо. У МЗС України повідомили, що матеріально-технічна допомога українській стороні становить понад $130 мільйонів.