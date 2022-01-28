Путину не победить. Миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес отстоять суверенитет Украины

Основатель компании Virgin Galactic, миллиардер Ричард Брэнсон призвал мировой бизнес объединить усилия и отстоять суверенитет Украины ввиду угрозы военного вторжения России.

Свою позиция и призыв он изложил в статье «Мои мысли об Украине и России».

Он считает неадекватным и раздражающим тот факт, что в ХХI веке, в 2022 году одна страна скапливает возле границ другой танки.

«Никогда в последние годы не было большего риска полномасштабной войны на европейской земле. […] Что в 2022 году, черт возьми, делает одна страна, накапливая танки у границ другой?» — пишет Брэнсон.

Миллиардер уверен, что Владимира Путина мало волнует мнение всего мира о его геополитических амбициях, но в долгосрочной перспективе Путину не победить. Россия, как пишет Брэнсон, от войны неизбежно получит только экономический кризис и огромные человеческие потери, которые россиянам обеспечат украинцы в каждом городе и селе.