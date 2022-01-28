Путіну не перемогти. Мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес відстояти суверенітет України

Засновник компанії Virgin Galactic, мільярдер Річард Бренсон закликав світовий бізнес обʼєднати зусилля і відстояти суверенітет України на тлі загрози військового вторгнення Росії.

Свою позицію і заклик він виклав у статті «Мої думки про Україну і Росію».

Він вважає неадекватним і дратуючим той факт, що у ХХI столітті, у 2022 році одна країна накопичує біля кордонів іншої танки.

«Ніколи останніми роками не було більшого ризику повномасштабної війни на європейській землі. […] Що у 2022 році, чорт забирай, робить одна країна, накопичуючи танки біля кордонів іншої?» — пише Бренсон.

Мільярдер упевнений, що Володимира Путіна мало хвилює думка всього світу про його геополітичні амбіції, але в довгостроковій перспективі Путіну не перемогти. Росія, як пише Бренсон, від війни неминуче отримає лише економічну кризу і величезні людські втрати, які росіянам забезпечать українці в кожному місті та селі.