Крупные американские компании просят осторожно вводить санкции против России. Им нужен переходной период

Крупные американские компании призывают сенаторов и Администрацию президента Джо Байдена к осторожности в вопросе введения санкций против России за возможное вторжение в Украину.

Об этом пишет Reuters.

Представители компаний Chevron, General Electric и других корпораций, которые ведут бизнес в России, просят дать им возможность выполнить свои контракты и обязательства, в случае введения санкций. Они просят уточнений, если им придется следовать санкциям, или хотя бы переходной период.

Президент Национального совета по внешней торговле Джейк Колвин заявил, что компаниям необходим период для свертывания бизнеса, а также сказал, что санкции не должны касаться лекарств или гуманитарных товаров.

Кроме этого, к Конгрессу напрямую обратились энергетические компании. Она также просят «коридор» для своего бизнеса, чтобы успеть выполнить соглашения и не потерять активы из-за конфискации.