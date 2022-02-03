Россия в ответ на запрет вещания кремлевского канала Russia Today прекратит работу Deutsche Welle на территории РФ

Россия в ответ на запрет вещания кремлевского канала Russia Today в Германии прекратит вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ.
Об этом сообщили в российском МИД.
К тому же Россия собирается закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой компании.
Кроме того, РФ рассмотрит вопрос о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.
В то же время Россия запретит въезд на свою территорию представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE.
В МИД РФ отметили, что это только первый этап мер.
- Российский пропагандистский телеканал RT DE начал работу 16 декабря 2021 года и через несколько часов был забанен в YouTube за нарушение. В Германии трансляция RT запрещена, но телеканал обошел запрет через Сербию, получив лицензию там. Германия начала проверку.
- 22 декабря немецкий регулятор добился снятия RT DE с вещания в Германии.
- В начале февраля Германия запретила вещание кремлевского канала. В России заявили, что решение было «политическим» и «недружественным» и анонсировали «симметричные меры».