Россия в ответ на запрет вещания кремлевского канала Russia Today прекратит работу Deutsche Welle на территории РФ

Россия в ответ на запрет вещания кремлевского канала Russia Today в Германии прекратит вещание телерадиокомпании Deutsche Welle на территории РФ.

Об этом сообщили в российском МИД.

К тому же Россия собирается закрыть корреспондентский пункт немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в РФ и аннулировать аккредитации всех сотрудников российского бюро немецкой компании.

Кроме того, РФ рассмотрит вопрос о признании Deutsche Welle иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

В то же время Россия запретит въезд на свою территорию представителей государственных и общественных структур Германии, причастных к ограничению вещания RT DE.

В МИД РФ отметили, что это только первый этап мер.