Росія у відповідь на заборону мовлення кремлівського каналу Russia Today припинить роботу Deutsche Welle на території РФ

Росія у відповідь на заборону мовлення кремлівського каналу Russia Today в Німеччині припинить мовлення телерадіокомпанії Deutsche Welle на території РФ.

Про це повідомили у російському МЗС.

До того ж Росія збирається закрити кореспондентський пункт німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle в РФ та анулювати акредитації всіх співробітників російського бюро німецької компанії.

Окрім цього, РФ розгляне питання щодо визнання Deutsche Welle іноземним засобом масової інформації, що виконує функції іноземного агента.

Водночас Росія заборонить в’їзд на свою територію представників державних та громадських структур Німеччини, причетних до обмеження мовлення RT DE.

У МЗС РФ зазначили, що це лише перший етап заходів.