«Заголовки для разных сценариев». Агентство Bloomberg ошибочно объявило о вторжении России в Украину

Американское агентство Bloomberg по ошибке сообщило о начале вторжения России в Украину.
Об этом говорится в заявлении агентства, которое оно распространило, чтобы извиниться.
«Мы готовим заголовки для многих сценариев, и заголовок «Россия вторглась в Украину» был нечаянно опубликован около 16:00 по восточному времени (23:00 по Киеву) на нашем сайте. Мы глубоко сожалеем об ошибке. Заголовок удален, и мы выясняем причину», — сообщило агентство.
Как пишет издание «Медуза», внимание на это сообщение обратили пользователи соцсетей, в частности аналитик, специализирующийся на российской политике, Ольга Лаутман. По ссылке открывалась страница с уведомлением об ошибке. По словам Лаутман, заголовок провисел на сайте около получаса, затем его удалили.
- С конца октября прошлого года западные СМИ со ссылкой на анонимные источники стали сообщать о скоплении российских войск на границе с Украиной для наступления на нескольких фронтах в январе-феврале 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. США и страны Евросоюза предупредили Россию о последствиях и санкциях.
- 3 февраля американское издание The Washington Post сообщило, что разведка Штатов располагает доказательствами того, что Россия разработала план вторжения в Украину, которое может начаться с провокации. Ее РФ использует в качестве повода для начала боевых действий, обвинив Украину в теракте.