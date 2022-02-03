WP сообщила о новом рассекреченном плане вторжения России в Украину. Этот план все обсуждают уже месяц

У американской разведки есть доказательства того, что Россия разработала план вторжения в Украину, которое может начаться с провокации. Ее РФ использует как предлог для начала боевых действий, обвинив Украину в теракте.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с материалами разведки.

Указано, что план провокации одобрен на высоком уровне в Москве. Спецслужбы России планируют организовать теракт на Донбассе или в самой РФ, ложно приписав нападение украинским силам. План провокации, по данным разведки, на завершающем этапе.

WP уточняет, что этот план связан с ранее раскрытыми проработками России, такими как привести к власти экс-нардепа Евгения Мураева и использовать химоружие на Донбассе, но может проводиться российскими диверсантами отдельно.

Ожидается, что детали уже сегодня, 3 февраля, сообщит администрация Джо Байдена.

WP вообще не раскрывает никаких деталей. О подготовке провокации для создания предлога уже месяц пишут СМИ. Об этом ранее говорили и официальные лица, в частности советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и представитель Пентагона Джон Кирби.