WP повідомила про новий розсекречений план вторгнення Росії в Україну. Цей план усі обговорюють вже місяць

Американська розвідка має докази того, що Росія розробила план вторгнення в Україну, яке може початися із провокації. Її РФ використає як привід для початку бойових дій, звинувативши Україну в теракті.
Про це пише The Washington Post з посиланням на чотири джерела, знайомі з матеріалами розвідки.
Вказано, що план провокації схвалено на високому рівні в Москві. Спецслужби Росії планують організувати теракт на Донбасі або в самій РФ, приписавши напад українським силам. План провокації, за даними розвідки, на завершальному етапі.
WP уточнює, що цей план повʼязаний із раніше розкритими опрацюваннями Росії, такими як привести до влади екснардепа Євгенія Мураєва та використати хімзброю на Донбасі, але може здійснюватися російськими диверсантами окремо.
Очікується, що деталі вже сьогодні, 3 лютого, повідомить адміністрація Джо Байдена.
WP взагалі не розкриває жодних деталей. Про підготовку провокації для створення приводу вже місяць пишуть ЗМІ. Про це раніше говорили й офіційні особи, зокрема радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і представник Пентагону Джон Кірбі.
- У грудні 2021 року міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку бійцями американських ПВК провокацій на Донбасі з використанням «хімічних компонентів». За його словами, хімікати доставили до Авдіївки та Червоного Лиману. США ці твердження спростували. Розвідка Міноборони України повідомляла, що цю ситуацію РФ може використати як привід, щоб розпочати війну.
- 14 січня повідомлялося, що США мають дані про те, що Росія підготувала групу бойовиків для провокацій на Донбасі. Вони «під чужим прапором» мають провести спецоперацію, яка дасть привід.
- Розвідка України 14 січня повідомляла, що підрозділи РФ та її сателітів уже отримали відповідні розпорядження. При цьому провокації очікуються в невизнаному Придністровʼї.