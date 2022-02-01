Премьер Британии: В случае вторжения в Украину санкции против России мгновенно вступят в силу

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры на фоне российской угрозы. После встречи Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина.

Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Очень важно, чтобы британское правительство вместе со всеми партнерами объединилось вокруг разработки экономических санкций против России, чтобы целенаправленно ударить по коммерческим интересам РФ», — подчеркнул Джонсон.

Он добавил, что очень важно, чтобы в Москве поняли: эти санкции вступят в силу мгновенно, как только начнется вторжение на суверенную территорию Украины.

«С американскими партнерами мы уже согласовали пакет санкций. Они заработают одновременно», — сообщил премьер.

«Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа», — заявил премьер Британии.