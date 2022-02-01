Премьер Британии: В случае вторжения в Украину санкции против России мгновенно вступят в силу

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели переговоры на фоне российской угрозы. После встречи Джонсон заявил, что вторжение РФ в Украину станет поражением для российского президента Владимира Путина.
Об этом он сообщил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Очень важно, чтобы британское правительство вместе со всеми партнерами объединилось вокруг разработки экономических санкций против России, чтобы целенаправленно ударить по коммерческим интересам РФ», — подчеркнул Джонсон.
Он добавил, что очень важно, чтобы в Москве поняли: эти санкции вступят в силу мгновенно, как только начнется вторжение на суверенную территорию Украины.
«С американскими партнерами мы уже согласовали пакет санкций. Они заработают одновременно», — сообщил премьер.
«Дальнейшее вторжение России в Украину было бы политической и гуманитарной катастрофой. Это было бы и военной катастрофой как для России, так и мира. Потенциальное вторжение было бы поражением Путина, который говорит, что заботится об интересах украинского народа», — заявил премьер Британии.
- До 10 февраля Великобритания подготовит новый пакет санкций против России на случай вторжения в Украину.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимый ущерб» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток – 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- При этом ранее в американском Минфине отмечали, что санкции будут вводить с учетом минимизации побочных эффектов для США.
- В Кремле заявили, что санкции приведут к обострению. Например, за ограничения против банков спикер Путина почему-то обещал «гражданскую войну» в Украине.