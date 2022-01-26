«Не больно». В Кремле прокомментировали возможные санкции против Путина

В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против президента Владимира Путина. Там отметили, что свои средства он хранит в банке «Россия».

Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.

По его словам, угрозы США ввести санкции против российских чиновников и заморозить их активы безболезненны, но политически «деструктивны».

Он также заявил, что Путин по-прежнему хранит свою зарплату и деньги в банке «Россия».

«Конгрессмены и сенаторы США, не совсем владеющие этой темой, говорят о замораживании активов представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, очевидно, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний… Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено», — пояснил Песков.

Сам банк «Россия» с 2014 года находится под западными санкциями. Тогда же Путин пообещал, что откроет в этом банке счет и будет получать зарплату.