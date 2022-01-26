«Не больно». В Кремле прокомментировали возможные санкции против Путина

В Кремле прокомментировали возможность введения санкций против президента Владимира Путина. Там отметили, что свои средства он хранит в банке «Россия».
Об этом заявил спикер Путина Дмитрий Песков, пишет РБК.
По его словам, угрозы США ввести санкции против российских чиновников и заморозить их активы безболезненны, но политически «деструктивны».
Он также заявил, что Путин по-прежнему хранит свою зарплату и деньги в банке «Россия».
«Конгрессмены и сенаторы США, не совсем владеющие этой темой, говорят о замораживании активов представителей российского руководства, банковских счетов, недвижимости и так далее, но это, очевидно, связано с тем, что у них нет достаточных экспертных знаний… Дело в том, что это по нашему закону для представителей высшего руководства и чиновников давно было запрещено», — пояснил Песков.
Сам банк «Россия» с 2014 года находится под западными санкциями. Тогда же Путин пообещал, что откроет в этом банке счет и будет получать зарплату.
- Президент США Джо Байден 25 января заявил о готовности ввести персональные санкции против президента РФ Владимира Путина в случае вторжения России в Украину.
- В настоящее время вблизи границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перекидывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме того, Россия и Беларусь запланировали у границ Украины и ЕС военные учения, которые состоятся с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от западных союзников помощь посредством вооружения. США передали боеприпасы, оборудование, гранатометы SMAW-D и Javelin. Великобритания передала гранатометы NLAW. Страны Балтии в скором времени передадут Javelin и ПЗРК Stinger.