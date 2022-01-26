«Не боляче». У Кремлі прокоментували можливі санкції проти Путіна

У Кремлі прокоментували можливість введення санкцій проти президента Володимира Путіна. Там зазначили, що свої кошти він зберігає у банку «Росія».

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише РБК.

За його словами, погрози США ввести санкції проти російських чиновників та заморозити їхні активи є неболючими, але політично «деструктивними».

Він також заявив, що Путін, як і раніше, зберігає свою зарплату та гроші у банку «Росія».

«Конгресмени і сенатори США, які не зовсім володіють цією темою, говорять про заморожування активів у представників російського керівництва, банківських рахунків, нерухомості і так далі, але це, вочевидь, повʼязано з тим, що у них немає достатніх експертних знань... Справа в тому, що це за нашим законом для представників вищого керівництва та чиновників давно було заборонено», — пояснив Пєсков.

Сам банк «Росія» з 2014 року перебуває під західними санкціями. Тоді ж Путін пообіцяв, що відкриє в цьому банку рахунок і отримуватиме там зарплату.