Держдепартамент США: Нинішнє падіння рубля — ніщо у порівнянні з втратами, яких зазнає економіка РФ у разі наступу на Україну

Речник Державного департаменту США Нед Прайс прокоментував недавній обвал рубля та фондових ринків Росії. Він запевнив, що нинішні труднощі — це ніщо в порівнянні з тим, що чекає на російську економіку у разі нового посягання на українські території.
Про це спікер заявив під час брифінгу.
«Те, що ми бачимо зараз, — це ніщо у порівнянні з тим, яке падіння чекає на російську економіку в разі вторгнення в Україну. Ми готові робити все можливе, щоб стримати Росію від нової агресії», — сказав представник Держдепартаменту.
Зазначимо, що напередодні Центробанк Росії призупинив купівлю доларів через обвал рубля. Вперше з листопада 2020 року вартість одного долара сягнула 79 рублів.
Речник Держдепартаменту у додав, що не тільки США попереджають Росію про швидку і жорстку відповідь у разі нападу на Україну, а й інвестори і гравці фондових ринків.
Водночас президент США Джо Байден заявив про готовність запровадити персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна у разі вторгнення Росії в Україну.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.
- Кремль вимагає гарантій нерозширення НАТО на схід Європи, скорочення кількості військових навчань, відмови від прийняття України до НАТО та нерозміщення ракет на її території. НАТО і США на такі поступки йти не готові.