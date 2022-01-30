NYT: Санкции США могут полностью разрушить российскую экономику. Они повлияют и на другие страны

Санкции США против России за попытку вторжения в Украину могут полностью разрушить российскую экономику. Они также серьезно повлияют и на другие страны.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что это может произойти, если Штаты введут самые жесткие санкции, которыми угрожают. Они могут привести к сильной инфляции, крушению фондовых рынков, что сделает «больно» всем россиянам — от миллиардеров и госслужащих до среднего класса.

В настоящее время США угрожают ввести санкции против крупнейших банков и финансовых учреждений России, что сильно повлияет на повседневную жизнь в РФ. Это в первый раз, когда правительство угрожает ввести столь широкие санкции против страны с экономикой, размером с российскую. Аналитики отмечают, что это даже может поставить под угрозу стабильность финансовой системы.

Также они подчеркивают, что Россия может нанести ответный удар на эти санкции, в частности, устроив кибератаки на американскую и европейскую инфраструктуру или полностью перекрыть поставки газа.

По данным американских чиновников, предложенные санкции будут иметь более сильный эффект, чем те, которые были введены в 2014 году. Тогда Штаты пытались навредить только окружению Путина и ответственным за агрессию в Украине, однако не вредить обычным россиянам. На этот раз удар по экономике может оказаться серьезным: они могут закрыть иностранное кредитование и продажу государственных облигаций и технологий, а также заморозить активы окружения Путина. Реальный же ущерб российской экономике нанесут санкции против государственных банков.

Также издание The Washington Post пишет о том, что американская разведка считает, что Путин недооценил масштабы последствий, с которыми столкнется Россия в случае вторжения в Украину. Аналитики в разведке считают, что российского президента дезинформирует круг советников, которые не хотят рассказывать ему о настоящих последствиях вторжения.