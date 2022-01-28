Путин поговорил с Макроном по телефону — пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России

В пятницу, 28 января, президент Франции Эмманюэль Макрон поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе беседы главным вопросом стали так называемые гарантии безопасности, которые России требует от НАТО и США.

По словам Путина, Россия внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений по гарантиям безопасности в Европе, после чего определится со своими дальнейшими действиями.

В то же время Путин пожаловался Макрону, что в своих ответах США и НАТО проигнорировали требование России о нерасширении на восток, отказе от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ и о возвращении военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года.