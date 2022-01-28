Путін поговорив із Макроном телефоном — поскаржився, що США та НАТО проігнорували ключову вимогу Росії

У п’ятницю, 28 січня, президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Під час розмови головним питанням стали так звані гарантії безпеки, які Росії вимагає від НАТО та США.

За словами Путіна, Росія уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки в Європі, після чого визначиться зі своїми подальшими діями.

Водночас Путін поскаржився Макрону, що у своїх відповідях США та НАТО проігнорували вимогу Росії про нерозширення на схід, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів і про повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.