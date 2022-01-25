Канада вывезет из Украины детей своих дипломатов

Правительство Канады решило эвакуировать из Украины детей своих дипломатов в связи с угрозой военного вторжения России.
Об этом идет речь в сообщении на сайте канадского Министерства иностранных дел.
«В связи с наращиванием российского военного присутствия и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее мы решили временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей», — заявили в МИД.
Там добавили, что сотрудники Министерства внутренних дел и посольства Канады в Украине продолжат внимательно следить за ситуацией.
- Сейчас возле границ Украины находится 100-тысячная группировка войск РФ и она продолжает усиливаться. Россия перебрасывает танки, бронетехнику, авиацию и ракетные комплексы, в том числе «Искандеры». Часть техники разместили очень близко к границе.
- Кроме этого, Россия и Беларусь запланировали военные учения возле границ Украины и ЕС, которые будут проходить с 10 по 20 февраля. Командование ООС считает, что Россия может напасть 20 февраля — после окончания Олимпиады в Пекине и военных учений в Беларуси.
- Только четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.
- Кроме того, во вторник министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что правительство разрешило сотрудникам своего посольства в Украине и членам их семей покинуть страну.
- Другие государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций не планируют эвакуировать или сокращать численность своего персонала в Украине.