Канада вивезе з України дітей своїх дипломатів

Уряд Канади вирішив евакуювати з України дітей своїх дипломатів у звʼязку із загрозою військового вторгнення Росії.
Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського Міністерства закордонних справ.
«У звʼязку з нарощуванням російської військової присутності та дестабілізуючою діяльністю в Україні й навколо неї ми вирішили тимчасово відкликати дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років і членів родин, які їх супроводжують», — заявили в МЗС.
Там додали, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Канади та посольства Канади в Україні продовжать уважно стежити за ситуацією.
- Зараз біля кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію та ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія та Білорусь запланували військові навчання біля кордонів України та ЄС, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Наразі лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри евакуювати членів сімей та частину співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Великобританія, Австралія та Німеччина.
- Крім того, у вівторок міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра заявив, що уряд дозволив співробітникам свого посольства в Україні та членам їхніх родин залишити країну.
- Інші держави, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій не планують евакуювати чи скорочувати чисельність свого персналу в Україні.