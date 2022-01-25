Канада вивезе з України дітей своїх дипломатів

Уряд Канади вирішив евакуювати з України дітей своїх дипломатів у звʼязку із загрозою військового вторгнення Росії.

Про це йдеться в повідомленні на сайті канадського Міністерства закордонних справ.

«У звʼязку з нарощуванням російської військової присутності та дестабілізуючою діяльністю в Україні й навколо неї ми вирішили тимчасово відкликати дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років і членів родин, які їх супроводжують», — заявили в МЗС.