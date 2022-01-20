США ввели санкции против соратника Медведчука — нардепа Козака, и еще одного депутата от ОПзЖ

Министерство финансов США ввело санкции против нардепов от «Оппозиционного блока — За жизнь» Тараса Козака и Олега Волошина.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.
Санкции ввели в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран. Также санкции применены к экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу и бывшему нардепу-регионалу Владимиру Олейнику.
В ведомстве заявили, что Россия поручила своим разведывательным службам завербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных российских сил.
«Козак, контролирующий несколько телеканалов в Украине, поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, обвиняя их в неэффективном управлении страной во время пандемии COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои каналы для распространения ложных фактов о выборах в США в 2020 году, которые впервые озвучил подсанкционный в США [нардеп] Андрей Деркач. Козак пытался навязать высказывания Деркача, ретранслируя ложные утверждения о политических кандидатах в США. Весь 2020 год Козак работал вместе с агентами ФСБ», — заявили в ведомстве.
Волошин, по мнению Минфина США, сотрудничал с подсанкционным россиянином Константином Килимником и координировал передачу информации для влияния на выборы в США по указанию России.
Олейника Штаты обвиняют в сборе и передаче России информации о критической инфраструктуре Украины, Сивковича — в сотрудничестве с Деркачом с целью повлиять на выборы в США.
- 11 мая 2021 года СБУ провела обыски дома у Виктора Медведчука и Тараса Козака. Им подписаны подозрения – они касаются трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором. Речь идет о незаконной добыче газа в оккупированном Крыму, передаче России секретных данных о военном подразделении ВСУ и вербовке ехавших в Россию украинцев.
- Козака до сих пор не задержали. В июле 2021 года суд арестовал его имущество.