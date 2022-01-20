США ввели санкции против соратника Медведчука — нардепа Козака, и еще одного депутата от ОПзЖ

Министерство финансов США ввело санкции против нардепов от «Оппозиционного блока — За жизнь» Тараса Козака и Олега Волошина.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Санкции ввели в соответствии с указом президента США Джо Байдена о блокировании активов лиц, способствующих деструктивной деятельности России против других стран. Также санкции применены к экс-заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу и бывшему нардепу-регионалу Владимиру Олейнику.

В ведомстве заявили, что Россия поручила своим разведывательным службам завербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к приходу к власти в Украине и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных российских сил.

«Козак, контролирующий несколько телеканалов в Украине, поддержал план ФСБ очернить высокопоставленных членов ближайшего окружения президента Владимира Зеленского, обвиняя их в неэффективном управлении страной во время пандемии COVID-19. Кроме того, Козак использовал свои каналы для распространения ложных фактов о выборах в США в 2020 году, которые впервые озвучил подсанкционный в США [нардеп] Андрей Деркач. Козак пытался навязать высказывания Деркача, ретранслируя ложные утверждения о политических кандидатах в США. Весь 2020 год Козак работал вместе с агентами ФСБ», — заявили в ведомстве.

Волошин, по мнению Минфина США, сотрудничал с подсанкционным россиянином Константином Килимником и координировал передачу информации для влияния на выборы в США по указанию России.

Олейника Штаты обвиняют в сборе и передаче России информации о критической инфраструктуре Украины, Сивковича — в сотрудничестве с Деркачом с целью повлиять на выборы в США.