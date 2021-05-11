«Месторождение на 38 миллиардов гривен». Офис генпрокурора подозревает Медведчука в незаконной добыче газа в Крыму

Нардепы Виктор Медведчук и Тарас Козак («Оппозиционная платформа — За жизнь») подозреваются в госизмене и разграблении недр, принадлежащих народу Украины.

Об этом на совместном с главой СБУ Иваном Бакановым брифинге сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Речь идет о незаконной добыче газа на месторождении «Глубокая» в оккупированном Россией Крыму. В 2012 году компания Медведчука «Новые проекты» получила лицензию на разработку этого месторождения. Объем залежей газа на этом участке оценивают в 38 миллиардов гривен. Баканов уточнил, что речь идет о 2% от общего запаса черноморского шельфа.

Копия спецразрешения на разработку месторождения «Глубокая» Офис генерального прокурора

На брифинге озвучили телефонные разговоры Медведчука с одним из заместителей главы правительства России (вероятно — нынешним замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком), в которых речь шла о механизме переоформления этого месторождения по российскому законодательству. В 2015 году Медведчук привлек к этому процессу Козака.

Наконец, в 2016 году — после принятия соответствующих изменений в «законодательстве» Крыма — оккупационная власть выдала перерегистрированной в России компании Медведчука «Новые проекты» лицензию на добычу газа на участке «Глубокая».