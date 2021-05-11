«Родовище на 38 мільярдів гривень». Офіс генпрокурора підозрює Медведчука в незаконному видобутку газу у Криму

Нардепи Віктор Медведчук і Тарас Козак («Опозиційна платформа — За життя») підозрюються в держзраді та розграбуванні надр, що належать народу України.
Про це на спільному з головою СБУ Іваном Бакановим брифінгу повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.
Ідеться про незаконний видобуток газу на родовищі «Глибока» (75 км від Феодосії) в окупованому Росією Криму. Компанія Медведчука «Нові проєкти» у 2012 році отримала спецдозвіл на його розробку. Обʼєм покладів корисних копалин на цій ділянці оцінюють у 38 мільярдів гривень. Баканов на брифінгу уточнив, що йдеться про 2% від запасів чорноморського шельфу.
На брифінгу були озвучені телефонні розмови Медведчука з одним із заступників глави уряду Росії (ймовірно — чинним заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком), в яких йшлося про механізм переоформлення цього родовища згідно з російським законодавством. У 2015 році Медведчук залучив до цього процесу Козака.
Зрештою у 2016 році — після ухвалення відповідних змін до «законодавства» Криму — окупаційна влада видала перереєстрованій у Росії компанії Медведчука «Новые проекты» ліцензію на видобуток газу на ділянці «Глибока».
- У вівторок, 11 травня, Служба безпеки України провела обшуки в будинку, де проживає Віктор Медведчук.
- 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.
- Секретар РНБО Данілов заявив, що дизпаливом з російського заводу родини Медведчука заправляють російські танки, що перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.
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