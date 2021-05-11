СБУ обшукує будинок, у якому проживає Медведчук. Генпрокурор Венедіктова повідомила про підписану підозру «нардепу М»

Також зазначається , що охорона Медведчука не пускає в будинок контррозвідників СБУ та не дає слідчим вручити підозру – вони намагаються переконати представників СБУ, у тому, що політика немає вдома. Однак, за оперативною інформацією спецслужби, Віктор Медведчук перебуває саме в цьому помешканні.

Видання ZN.ua уточнює, що обшуки відбуваються в будинку по вулиці Монтажників. Там політик живе разом із сім'єю, поки в основному будинку в Пущі-Водиці проводять капітальний ремонт.

Служба безпеки України у вівторок, 11 травня, проводить обшуки в будинку, у якому проживає народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктор Медведчук.

Після новин про обшуки у Медведчука генеральний прокурор Ірина Венедіктова написала у Facebook, що підписала підозри двом народним депутатам, яких підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму. Вона написала, що йдеться про депутатів «М і К» — імовірно, Віктора Медведчука та Тараса Козака.

«За результатами обшуків, місцезнаходження нардепа М не встановлено, а тому СБУ вживає відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою», — зазначила Венедіктова.

Генпрокурор наголосила, що у слідства є достатньо підстав для зміни статусу цих осіб зі свідків на підозрюваних.

Венедіктова додала, що не можна:

вважати Крим частиною іншої держави;

сприяти і безпосередньо брати участь у передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 мільярдів гривень;

ставати правонаступником української власності, що за правом належить громадянам України;

розкривати відомості, що містять держтаємницю;

створювати армію «інформаційних клоунів» і «ляльководити» ними у власних антиукраїнських інтересах.

Водночас дружина Медведчука Оксана Марченко публікує в Instagram фото квітів з геоміткою у Хорватії. Дані порталу Marine Traffic свідчать, що яхта Медведчука Royal Romance дійсно стоїть у Хорватії у порту Рієка, туди вона прибула 10 травня.

Нагадаємо, що 19 лютого 2021 року Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції запровадили за статтею про фінансування тероризму. СБУ уточнила, що йдеться про фінансування «ЛНР» через постачання вугілля.