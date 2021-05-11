СБУ обыскивает дом, в котором проживает Медведчук. Генпрокурор Венедиктова сообщила о подписанном подозрение «нардепу М»

Также отмечается , что охрана Медведчука не пускает в дом контрразведчиков СБУ и не дает следователям вручить подозрение — они пытаются убедить представителей СБУ, в том, что политика нет дома. Однако, по оперативной информации спецслужбы, Виктор Медведчук находится именно в этом доме.

Издание ZN.ua уточняет, что обыски проходят в доме по улице Монтажников. Там политик вместе с семьей живет, пока в основном доме в Пуще-Водице проводят капитальный ремонт.

Служба безопасности Украины во вторник, 11 мая, проводит обыски в доме, в котором проживает народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

После новостей об обысках у Медведчука генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала в Facebook, что подписала подозрения двум народным депутатам, которых подозревают в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. Она написала, что речь идет о депутатах «М и К» — вероятно, о Викторе Медведчуке и Тарасе Козаке.

«По результатам обысков местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимает соответствующие меры, чтобы его установить и вручить ему ходатайство о содержании под стражей», — добавила Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что у следствия есть достаточно оснований для изменения статуса этих лиц из свидетелей на подозреваемых.

Венедиктова добавила, что нельзя:

считать Крым частью другой страны;

способствовать и непосредственно участвовать в передаче ценных документов, касающихся украинских недр, денежный эквивалент ресурсов которых составляет 38 миллиардов гривен;

становиться правопреемником украинской собственности, что по праву принадлежит гражданам Украины;

раскрывать сведения, которые содержат гостайну;

создавать армию «информационных клоунов» и «кукловодить» ими в собственных антиукраинских интересах.

Напомним, что 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.