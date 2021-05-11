ОПзЖ назвала обыски дома у Медведчука «местью и расправой» и связала это с акциями 9 мая

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала обыски дома у Виктора Медведчука 11 мая и подозрение ему «местью и расправой». Об этом говорится в заявлении партии.

Обыски также провели в офисах партии и у члена ее политсовета Тараса Козака, ему тоже подписали подозрение.

«Такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком», — отметили в ОПзЖ.

Партия связала эти действия со своими акциями на 9 мая (День победы над фашизмом) — «власть убедилась, что идеи ОПзЖ разделяет и поддерживает большая часть нашего общества». Напомним, что в Киеве такая акция состоялась с красными флагами возле памятника Ватутину, на ней присутствовал Медведчук и другие нардепы партии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Илья Кива и Сергей Левочкин.

«Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука», — добавили в партии.