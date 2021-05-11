ОПзЖ назвала обыски дома у Медведчука «местью и расправой» и связала это с акциями 9 мая

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» назвала обыски дома у Виктора Медведчука 11 мая и подозрение ему «местью и расправой». Об этом говорится в заявлении партии.
Обыски также провели в офисах партии и у члена ее политсовета Тараса Козака, ему тоже подписали подозрение.
«Такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком», — отметили в ОПзЖ.
Партия связала эти действия со своими акциями на 9 мая (День победы над фашизмом) — «власть убедилась, что идеи ОПзЖ разделяет и поддерживает большая часть нашего общества». Напомним, что в Киеве такая акция состоялась с красными флагами возле памятника Ватутину, на ней присутствовал Медведчук и другие нардепы партии: Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Илья Кива и Сергей Левочкин.
«Уже через день после этого власть ответила политическими репрессиями против Виктора Медведчука», — добавили в партии.
- 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против Медведчука и его жены Оксаны Марченко. Санкции ввели по статье о финансировании терроризма. СБУ уточнила, что речь идет о финансировании «ЛНР» через поставки угля.
- Секретарь СНБО Данилов заявил, что дизтопливом с российского завода семьи Медведчука заправляют российские танки, которые находятся на временно оккупированной территории Донбасса.
- 2 февраля 2021 года санкции ввели против нардепа от ОПзЖ, близкого соратника Медведчука — Тараса Козака, а также его телеканалов: «112 Украина», ZIK и NewsOne.